30 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı
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30 Nisan 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
03:15 İngiltere Premier Lig Özetler
03:45 İtalya Seri A Özetler
04:05 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:35 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:40 Spor Takvimi
04:45 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İngiltere Premier Lig Özetler
07:30 İtalya Seri A Özetler
07:50 Spor Toto 1. Lig Özetler
08:20 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:30 FIFA Magazin
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 İngiltere Premier Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
12:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
13:00 Spor Stüdyosu
15:00 Gündem Futbol
17:00 Spor Bülteni
17:55 Spor Takvimi
18:00 Spor Haftasonu
20:30 Dakika Skor
21:15 % 100 Futbol Devre Arası
21:30 Dakika Skor
22:30 % 100 Futbol
23:45 Teknik Analiz