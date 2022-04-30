30 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

03:15 İngiltere Premier Lig Özetler

03:45 İtalya Seri A Özetler

04:05 Spor Toto 1. Lig Özetler

04:35 Spor Toto Süper Lig Özetler

04:40 Spor Takvimi

04:45 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İngiltere Premier Lig Özetler

07:30 İtalya Seri A Özetler

07:50 Spor Toto 1. Lig Özetler

08:20 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:30 FIFA Magazin

08:55 Spor Takvimi

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 İngiltere Premier Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

12:50 Spor Toto Süper Lig Özetler

13:00 Spor Stüdyosu

15:00 Gündem Futbol

17:00 Spor Bülteni

17:55 Spor Takvimi

18:00 Spor Haftasonu

20:30 Dakika Skor

21:15 % 100 Futbol Devre Arası

21:30 Dakika Skor

22:30 % 100 Futbol

23:45 Teknik Analiz

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