30 Nisan 2022 Resmi Gazete bugünün kararları: Resmi Gazete son dakika atamaları! 30 Nisan 2022 Cumartesi Bugün Resmi Gazete’de yayınlandı mı?

30 Nisan 2022 Cumartesi tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 30 Nisan 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 30 Nisan 2022 Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1318 Yaşlıların Hayatın Çeşitli Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/04/2022 Tarihli ve 10950, 10957 ve 10961 Sayılı Kararları

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/04/2022 Tarihli ve 10189 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Haberler.com - Gündem