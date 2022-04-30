30 Nisan 2022 Resmi Gazete bugünün kararları: Resmi Gazete son dakika atamaları! 30 Nisan 2022 Cumartesi Bugün Resmi Gazete’de yayınlandı mı?
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 30 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 30 Nisan 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi...
30 Nisan 2022 Cumartesi tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 30 Nisan 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 30 Nisan 2022 Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.
TBMM KARARI
1318 Yaşlıların Hayatın Çeşitli Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar
YÖNETMELİKLER
–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/04/2022 Tarihli ve 10950, 10957 ve 10961 Sayılı Kararları
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/04/2022 Tarihli ve 10189 Sayılı Kararı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri