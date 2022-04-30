30 Nisan 2022 Fox Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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30 Nisan 2022 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:45 Orta Sayfa
02:00 Şevkat Yerimdar
03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
04:45 İyilik
06:00 Aşk Yeniden
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
12:00 Gülümse Kaderine
14:30 Yasak Elma
16:30 İyilik
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Gülümse Kaderine
23:00 Mahkum
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