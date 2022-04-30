30 Nisan 2022 Fox Yayın Akışı - Haberler

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30 Nisan 2022 Fox Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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30 Nisan 2022 Fox Yayın Akışı

30 Nisan 2022 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:45 Orta Sayfa

02:00 Şevkat Yerimdar

03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

04:45 İyilik

06:00 Aşk Yeniden

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

12:00 Gülümse Kaderine

14:30 Yasak Elma

16:30 İyilik

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Gülümse Kaderine

23:00 Mahkum

InterSinema.com / TV

Gülümse Kaderine, İyilik, Fox, TV, Haberler

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