30 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı
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30 Nisan 2022 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Bisiklet: Yunanistan Turu
00:30 The Minute
00:35 Haberler
00:40 Bisiklet: Romandie Turu
01:30 Bisiklet: La Fleche Wallonne
02:30 Bisiklet: La Fleche Wallonne
04:00 Snooker Dünya Şampiyonası
05:00 Snooker Dünya Şampiyonası
06:00 Bisiklet: Romandie Turu
07:00 Bisiklet: La Fleche Wallonne
08:00 Snooker Dünya Şampiyonası
09:30 Bisiklet: Romandie Turu
10:55 The Minute
11:00 Snooker Dünya Şampiyonası
12:00 Snooker Dünya Şampiyonası
15:00 Formula E
17:15 Snooker Dünya Şampiyonası
19:30 Haberler
19:35 Bisiklet: Romandie Turu
20:00 Snooker Dünya Şampiyonası
20:35 Haberler
20:40 The Minute