30 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu nasıl? 30 Mayıs Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, bugün kim yarıştı? - Haberler

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 30 Mayıs Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTANIN KAZANANI KİM OLMUŞTU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçtiğimiz hafta kazanan isim Derya Hanım olmuştu. Bu haftanın kazananı Cuma günü belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 30 MAYIS BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (30 Mayıs Pazartesi) Melike Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Melike Hanım'ın evine konuk olacak. Melike Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Melike Hanım

2. gün yarışmacısı : Recep Bey

3. gün yarışmacısı : Yurdagül Hanım

4. gün yarışmacısı : Tuğçe Hanım

5. gün yarışmacısı : Ahmet Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

30 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz puanları:

Recep Bey'in Melike Hanım'a puanı : -

- Yurdagül Hanım'ın Melike Hanım'a puanı : 5 puan

5 puan Tuğçe Hanım'ın Melike Hanım'a puanı : 4 puan

4 puan Ahmet Bey'in Melike Hanım'a puanı : 4 puan

Melike Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : -

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