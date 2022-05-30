30 Mayıs 2022 Resmi Gazete bugünün kararları: Resmi Gazete son dakika atamaları! 30 Mayıs 2022 Pazartesi Bugün Resmi Gazete’de yayınlandı mı? - Haberler

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30 Mayıs 2022 Resmi Gazete bugünün kararları: Resmi Gazete son dakika atamaları! 30 Mayıs 2022 Pazartesi Bugün Resmi Gazete’de yayınlandı mı?

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30 Mayıs 2022 Resmi Gazete bugünün kararları: Resmi Gazete son dakika atamaları! 30 Mayıs 2022 Pazartesi Bugün Resmi Gazete’de yayınlandı mı?

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 30 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 30 Mayıs 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi...

30 Mayıs 2022 Pazartesi tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 30 Mayıs 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 30 Mayıs 2022 Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

30 Mayıs 2022 Resmi Gazete bugünün kararları: Resmi Gazete son dakika atamaları! 30 Mayıs 2022 Pazartesi Bugün Resmi Gazete’de yayınlandı mı?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Rödövans ve Ruhsat Devri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

–– İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Kastamonu Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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