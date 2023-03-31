30 Mart Survivor kim kazandı? Survivor dün akşam hangi takım kazandı?

Survivor'da dün akşam takımlar iletişim oyunu için yarıştı. İletişim oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 31 Mart Survivor ödül oyunu nedir, kim kazandı? Survivor dün akşam hangi takım ödülü kazandı? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da dün akşam iletişim oyunu gerçekleşti. İletişim oyunununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. İletişim oyununu kazanan takım araştırılıyor. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 31 Mart Survivor ödül oyunu nedir, kim kazandı? Survivor dün akşam hangi takım ödülü kazandı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da geçtiğimiz hafta yapılan oylama sonrasında Murat, Aziz, Asena, Elanur ve Barış eleme adayları olmuşlardır. SMS sonucunda adaya veda eden isim Elanut Pat olmuştur.

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyununu hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştirdiği iletişim oyununu ünlüler kazanmıştır. İletişim oyununu kazanan ünlüler takımı İnstagram hesaplarına bir gönderi atma hakkına sahip oldular.