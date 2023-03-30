30 Mart 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
30 Mart 2023 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
04:00 Spor Artı
05:00 Gündem Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
12:55 Spor Takvimi
13:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
16:30 Spor Bülteni
16:55 Pendikspor - Ankara Keçiörengücü
19:00 Spor Merkezi
19:55 Spor Takvimi
20:00 Milli Maç Özel
21:45 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Özetler
22:10 Belçika Pro Lig Özetler
22:30 Milli Maç Özel Devre Arası
22:45 İspanya La Liga Özetler
23:15 Portekiz Süper Lig Özetler
23:35 İtalya Seri A Goller
23:45 Milli Maç Özel