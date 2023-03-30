30 Mart 2023 Fox Yayın Akışı
TV Haberleri
30 Mart 2023 Perşembe günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
02:00 Adım Farah
03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
05:30 Kefaret
06:15 Yalnız Kalpler
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:15 Yalnız Kalpler
14:30 Kapımdaki Dedektif
15:30 En Hamarat Benim
18:45 Ne Olmuştu?
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Iron Man 3
22:30 Adım Farah