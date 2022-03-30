30 Mart 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 30 Mart Çarşamba Resmî Gazete'de yayımlandı! 31793 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

30 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 30 Mart Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 30 Mart 2022 Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

–– Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:?2022/9)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/03/2022 Tarihli ve 10887, 10888, 10889, 10890 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 2/2/2022 Tarihli ve 2019/17415 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2022 Tarihli ve 2019/22030 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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