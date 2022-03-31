30 Mart 2022 Haberleri
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30 Mart 2022 Manşet Haberleri.
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- Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti'nde Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığı
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- Yılan Adası'nı işgale gelen savaş gemisine 'Rus gemisi defol git' diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi
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