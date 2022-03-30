30 Mart 2022 Eurosport Yayın Akışı
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30 Mart 2022 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Dünya Körling Şampiyonası
02:30 Bisiklet: Gent-wevelgem
03:30 Bisiklet: Katalonya Turu
05:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
06:00 Freeride: World Tour
07:00 Bisiklet: Brugge-de Panne
08:00 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
09:30 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
10:30 Cycling Show
11:00 Bisiklet: Gent-wevelgem
12:00 The Minute
12:05 Kayakla Atlama Dünya Kupası
13:00 Freeride: World Tour
14:00 Cycling Show
14:30 Bisiklet: Gent-wevelgem
15:30 Bisiklet: Gent-wevelgem
16:45 Bisiklet: Across Flanders
18:45 Bisiklet: Brugge-de Panne
19:30 Haberler
19:35 Dünya Körling Şampiyonası
22:00 Haberler
22:05 Bisiklet: Across Flanders