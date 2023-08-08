(30 Mart 1996'da doğan Benjamin West, ikiz kardeşi Molly...) Kim Milyoner Olmak İster 8 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

8 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (30 Mart 1996'da doğan Benjamin West, ikiz kardeşi Molly'den kaç gün sonra doğmuş ve böylece kardeşler Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?...) Kim Milyoner Olmak İster 8 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!