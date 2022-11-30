30 Kasım tarihinde hava durumu nedeniyle öğrenciler başta olmak üzere birçok kişi tarafından 30 Kasım okullar tatil mi? Sorusu araştırılıyor. Bugün okullar tatil mi? Ve 30 Kasım okullar tatil mi? Sorusu ile birlikte okulların son durumu araştırılıyor. Peki, 30 Kasım okullar tatil mi? 30 Kasım okullarda son durum ne? Bugün okullar tatil mi?

Olumsuz hava koşulları nedeni ile birlikte 30 Kasım okullar tatil mi? Sorusu, birçok öğrenci tarafından merak edilmeye başlandı. Öğrenciler, 30 Kasım okullarda son durumu merak ediyor. Hava durumu nedeni ile okulların tatil olup, olmadığını araştırıyor. Peki, 30 Kasım okullar tatil mi? 30 Kasım okullarda son durum ne? Bugün okullar tatil mi?

30 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

Ülke genelinde birçok farklı şehirde yaşanan olumsuz hava koşullarına ilişkin okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Konu hakkındaki sıcak gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.