30 Kasım 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
30 Kasım 2022 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
02:00 Touring Car Racing
02:30 Rally Raid: Extreme E
03:30 Snooker: İskoçya Açık
05:00 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi
07:00 Snooker: İskoçya Açık
08:30 Biatlon Dünya Kupası
09:30 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi
10:30 Snooker: İskoçya Açık
12:15 Touring Car Racing
13:15 Rally Raid: Extreme E
14:15 Biatlon Dünya Kupası
15:00 Biatlon Dünya Kupası
17:00 Snooker: İskoça Açık
20:00 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi
20:45 Binicilik Dünya Kupası
21:45 Snooker: İskoçya Açık