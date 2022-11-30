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30 Kasım 2022 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

30 Kasım 2022 Eurosport Yayın Akışı

30 Kasım 2022 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

02:00 Touring Car Racing

02:30 Rally Raid: Extreme E

03:30 Snooker: İskoçya Açık

05:00 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi

07:00 Snooker: İskoçya Açık

08:30 Biatlon Dünya Kupası

09:30 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi

10:30 Snooker: İskoçya Açık

12:15 Touring Car Racing

13:15 Rally Raid: Extreme E

14:15 Biatlon Dünya Kupası

15:00 Biatlon Dünya Kupası

17:00 Snooker: İskoça Açık

20:00 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi

20:45 Binicilik Dünya Kupası

21:45 Snooker: İskoçya Açık

Kaynak: InterSinema.com / TV

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