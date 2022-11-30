Üye Girişi
Haberi Paylaş

30 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

30 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

30 Kasım 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Spor Gecesi

01:00 Bein 1. Lig

02:30 İstatistik Bankası

03:00 C. Alanyaspor-fta Antalyaspor

04:45 Haftanın Golleri

05:00 Spor Gecesi

06:00 Kasimpaşa - A. Demirspor

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Trabzonspor - Siirt Spor

10:45 1. Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Galatasaray - İstanbulspor

13:45 Haftanın Golleri

14:00 Ankaragücü - Fenerbahçe

15:45 Haftanın Golleri

16:00 Beşiktaş - Trabzonspor

17:45 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Gamer

20:00 Süper Lig Değerlendirme

21:00 Dünyanın Kupası

22:00 İstatistik Bankası

22:30 Beinspired

23:30 Haftanın Golleri

23:45 1. Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com / TV

Maç Özetleri Trabzonspor Spor TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title