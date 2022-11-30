30 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 30 Kasım 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Spor Gecesi 01:00 Bein 1. Lig 02:30 İstatistik Bankası 03:00 C. Alanyaspor-fta Antalyaspor 04:45 Haftanın Golleri 05:00 Spor Gecesi 06:00 Kasimpaşa - A. Demirspor 07:45 1. Lig Haftanın Golleri 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Trabzonspor - Siirt Spor 10:45 1. Lig Haftanın Golleri 11:00 Bein Manşet 12:30 Galatasaray - İstanbulspor 13:45 Haftanın Golleri 14:00 Ankaragücü - Fenerbahçe 15:45 Haftanın Golleri 16:00 Beşiktaş - Trabzonspor 17:45 1. Lig Haftanın Golleri 18:00 Süper Lig Maç Özetleri 19:00 Gamer 20:00 Süper Lig Değerlendirme 21:00 Dünyanın Kupası 22:00 İstatistik Bankası 22:30 Beinspired 23:30 Haftanın Golleri 23:45 1. Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com / TV Maç Özetleri Trabzonspor Spor TV Haberler

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