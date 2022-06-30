30 Haziran 2022 Eurosport Yayın Akışı
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30 Haziran 2022 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Discovery Golf
00:30 Haberler
00:35 Bisiklet: Fransa Turu
02:05 Bisiklet: Fransa Turu
02:30 Snooker: Londra Masters
04:00 Bisiklet: Fransa Turu
05:30 Bisiklet: Fransa Turu
07:30 Snooker: Oyuncular Şampiyonası
09:30 Discovery Golf
10:00 Cycling Show
10:30 Bisiklet: Fransa Turu
12:00 Touring Car Racing
13:00 Snooker: Oyuncular Şampiyonası
14:00 Bisiklet: Fransa Turu
15:00 Bisiklet: İtalya Turu
16:45 Bisiklet: Fransa Turu
18:00 Bisiklet: Fransa Turu
19:30 Bisiklet: Fransa Turu
20:00 Haberler
20:05 The Power Of Sport
20:30 Snooker: Oyuncular Şampiyonası
21:55 Haberler
22:00 Bisiklet: İtalya Turu
23:30 Bisiklet: Fransa Turu