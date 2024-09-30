30 Eylül Manisa Hava durumu | Manisa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Manisa'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, bölge genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle iç kesimlerle İzmir çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların, özellikle Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor, bu nedenle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuluyor. Peki, Manisa'da hava nasıl olacak? Manisa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

MANİSA HAVA DURUMU

Rüzgar ise Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden oldukça kuvvetli esecek. Özellikle sahil kesimlerinde rüzgarın hızının 40 ila 70 km/saat arasında değişeceği öngörülüyor. Bu rüzgarlar, özellikle deniz ulaşımını ve açık alandaki faaliyetleri olumsuz etkileyebilir, bu yüzden bölge sakinlerinin tedbirli olmaları gerektiği belirtiliyor.

MANİSA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Manisa'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

MANİSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ