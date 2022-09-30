30 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 30 Eylül Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 30 Eylül Cuma Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 30 Eylül Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 30.09.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM PAZARKÖY, PAZARKÖY TAŞ DAMLARI, TEKELİOĞLU, HACIMUSALAR MAHALLERİ DSİ GÖLMARMARA REGÜLATÖR, MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI, BENLİOĞLU ZEYTİNCİLİK VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA, TİCARETHANELER
- 30.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ALİBEYLİ, HEYBELİ, BEDELLER MAHALLESİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SELAHATTİN YAŞAR TR MUSTAFA AKSOY VE ARKADAŞLARI TR KÜÇÜKYAYA FEVZİ OK VE ARKADAŞLARI TR MİTAT YENAY VE ARKADAŞLARI TR ORHAN YILDIZ VE ARKADAŞLARI TR BAYAT MUSAHOCA ÇAVDAR VE ÖZEL TRAFOLAR
- 30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ TAMAMI KARACAKAŞ ZEYTİN YAĞ.FAB ÖZEL TR AHMET NURİ YAĞMURLU ÖZEL TR
- 30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSMAİLLER MAH, MARMARACIK MAH, AYVALAN TEPEDİBİ MAH, ÇAĞILLAR MAH, AYVAALAN MAH, ALAAĞAÇ MAH, GÖMEÇLER YENİ MAH, BOZYER ÇİFTLİĞİ, MEZİTLER MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 30.09.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI KEMERDAMLARI MAHALLESİ SEZAİ ELYEN VE KEMERDAMLARI İÇME SUYU TRAFOLARI
- 30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇARSI MAHALLESİ
- 30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MİMARSİNAN -İBRAHİMÇELEBİ-SARUHANLI MAHALLELERİ
- 30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAZIMKARABEKİR -AHMET BEDEVİ MAHALLELERİ
- 30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 2 ANAFARTALAR MAHALLESİ AHMET BEDEVİ MAHALLESİ
- 30.09.2022 09:00 15:00 TESİS ÇALIŞMASI KAYALIOĞLU MAHALLESİ TAMAMI SALİH KOZLU GÜRGENDAĞ KERESTECİLİK NAMLU MAKİNE SANAYİ KURTULUŞ TİC NİMTAŞ İNŞ.TAAH.NAK.SAN MUSTAFA AYKUŞ ÖZEL KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK ÖZEL ÖZEMEK UN ÖZEL AKHİSAR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU ÖZEL TR
- 30.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZEYTİNLİOVA MAHALLESİ KURTULUŞ-MEHMET ÖZTÜRK CD KAYSERİ-GÜL-BIZKURT SK VE CİVARLARI ÖZEL TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 30.09.2022 10:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM SİNDEL MAHALLESİ ,SİNDEL GAVACIK SOKAK,ORTAKÖY MAHALLESİ BAĞLI ÇIRAKVELİ VE SİCİM DAMLARI GÖKEYÜP MAHALLESİ KOMPLE
- 30.09.2022 10:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM KÖPRÜBAŞI MERKEZ VE TÜM MAHALLELER, ÖZEL TRAFOLAR.
- 30.09.2022 10:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM CENGİZ SÜLÜN ÖZEL TR MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TR ARPACI GÜNEŞLİ MEVKİİ ESENLİK TARIM ÖZEL TR KARAYEMİŞ TARIM ÖZEL TR ZEYTİNDALI ENTEGRE TESİSLERİ ÖZEL TR KARAYEMİŞ TARIM ÖZEL TR TAYFUN ERPEK ÖZEL TR ZEYTİNDALI ENTEGRE TESİSLERİ ÖZEL TR-MUSTAFA DÜNDAR ÖZEL TR MASKİ KEMHALLI İÇME SUYU ÖZEL TR ARPACI AYDOĞAN MEVKİİ. KUDRET ÖNEN ÖZEL TR CEM UĞURAD ÖZEL TR ARPACI DAYSALLAR MEVKİ. EBA TARIM HAYVANCILIK ÖZEL TR BİR NAR TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.ÖZEL TR FUNDA AKYÜREK ÖZEL TR EMRİYE ACAR ÖZEL TR TOLGA YURDAER ÖZEL TR- KEMHALLI MAH, ONAT ANGİ ÖZEL, SERAP ŞEHNAZ ELİAÇIK ÖZEL, CICIKLI MAH. İBİŞDERE MEVKİİ.
- 30.09.2022 13:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ULU CAMİ MAHALLESİ 374 SOKAK SONU SOMA KAVŞAĞI DERKÖY ÖZEL BAŞAK ŞEHİR OKULU CİVARI TWİN TOWERS BİNALARI
- 30.09.2022 15:00 15:30 ARIZA ONARIM BAKIM KÖPRÜBAŞI MERKEZ VE TÜM MAHALLELER, ÖZEL TRAFOLAR.
- 01.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALACALAR TARIMSAL SULAMA GÜVENDİK KINIK ALACALAR TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 01.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ TAMAMI KARACAKAŞ ZEYTİN YAĞ.FAB ÖZEL TR AHMET NURİ YAĞMURLU ÖZEL TR
- 01.10.2022 09:00 09:30 ARIZA ONARIM BAKIM AYVAALAN TEPEDİBİ MAH. VODOFONE ÜŞÜMÜŞ ÖZEL TR MEYİKLER MAH. MEYDANCIK MAH. İCİKLER İÇME SUYU TR-3 ÖZEL AVEA DURHASAN ÖZEL TR ÇATALOLUK DM DURHASAN MAH. ERDEM MÜH. ÖZEL TR DURHASAN İÇME SUYU ÖZEL TR GÜMELE SULAMA ÖZEL TR ATALAY TARIM ÖZEL TR KIZILCA İÇME SUYU ÖZEL TR KIZILCA MAH. HÜDÜK MAH. AHATLAR MAH. KARAİSALAR MAH. AHMETLER MAH. HIRKALI MAH. İSMAİLLER MAH. MARMARACIK MAH. ÇAĞILLAR MAH. ALAAĞAÇ İÇME SUYU ÖZEL TR-2 ALAAĞAÇ MAH. SELÇUK GELEN ÖZEL TR TURKCELL ÜŞÜMÜŞ ÖZEL TR ALAAĞAÇ İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ AYVAALANI İÇME SUYU ÖZEL TR ALAAĞAÇ UN FAB. ÖZEL TR AYVAALAN MAH. HIRKALI İÇME SUYU ÖZEL TR ÇATALOLUK MAH. GÜZELYURT MAH. GÜVELİ MAH. KÖYLÜCE MAH. DELİDEMİRCİ MAH. GÖMEÇLER YENİ MAH. İCİKLER İÇME SUYU-2 ÖZEL TR GÜMELE MAH. MASKİ MEZİTLER İÇME SUYU ÖZEL TR MARMARACIK İÇME SUYU ÖZEL TR BOZYER ÇİFTLİĞİ TR MASKİ GÖMEÇLER İÇME SUYU ÖZEL TR İCİKLER İÇME SUYU ÖZEL TR BOZÇATLI MAH. ÜŞÜMÜŞ MAH. KÖYLÜCE İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ BOZÇATLI İÇME SUYU ÖZEL TR TAŞOKÇULAR MAH. MASKİ HÜDÜK ÖZEL TR İCİKLER MAH. MEZİTLER MAH. DURHASAN KÖK MAVİ TAVUKÇULUK ÖZEL TR SAYKAL HAYVANCILIK ÖZEL TR İDİL HAYVANCILIK ÖZEL TR
- 01.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KADIBOĞAN MAH, TEPEKÖY MAH, ŞEHİTLİK MAH, ÖKSÜZLÜ MAH, SAYIK MAH, TERZİLER MAH, ÖKSÜZLÜ BEYLİK MAH, KILAVUZLAR MAH, YUKARI KILAVUZLAR MAH, BAYRAMŞAH MAH, KOVANCI MAH, KULALAR KEMAH MAH, KULALAR MAH, KUZUKÖY MAH, KAYRANOKÇULAR MAH, YEŞİLDERE MAH, YALNIZ CUMA MAH, ÇATÇİTLİĞİ MAH, YEŞİLOBA MAH, ALAYBEY MAH KARAPINAR MAH, ESKİ GÖÇÜK MAH, YENİ GÖÇÜK MAH, TEKELER MAH, SAĞNIÇ MAH, KAZANCI MAH, SERÇELER MAH, ÇARDAKLI MAH, İMRENLER MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR. ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
- 01.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE MAH BİR KISMI,YEĞENOBA,ÇITAK,HAMİT,GÖKÇELER,KURUÇAY,AVDUL,YILDIZ,GÖCEK,YAYAKIRILDIK VE ÜÇ PINAR MAHALLELERİ ANADOLU LİNYİT,FANSA MADENCİLİK,ÜÇPINAR MADENCİLİK,SARP DOĞA ÜRÜNLERİ VE BÖLGEDE BULUNAN TAVUK KÜMESLERİ,BAZ İSTASYONLARI,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 01.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM TİYENLİ VE DEYNEKLER MAHALLELERİ MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,İŞLETMELER VE BÖLGEDE BULUNAN ÖZEL TRAFOLAR
- 01.10.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ, SABANCI MEVKİİ TARIMSAL SULAMA, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 01.10.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI IRLAMAZ MAHLALLESİ ÖZEL TRAFOLARI, AŞAĞI BOZKIR, ÇATALKÖPRÜ, GÖKGEDİK, KAYRAK, BOZKIR, AYVACIK MAHALLELERİ İLE BU MAHALLERİN ÇEVRESİNDEKİ İŞLETMELER, BESİ ÇİFTLİKLERİ, MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ, TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ, GSM BAZ İSTASYONLARI VE CİVARLARI.
- 01.10.2022 10:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖKÇEÖREN MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 01.10.2022 10:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI SİTELER MAHALLESİ TOKİ VE ÇEVRESİ