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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 30 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 30 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 30 Eylül tarihli baraj doluluk oranını açıkladı. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi, yağışların az olması nedeniyle son dönemlerde önemli ölçüde düştü. İSKİ'nin güncel verilerine göre, barajlardaki su seviyesi halkın bilgisine sunuldu.

İstanbul baraj doluluk oranları ve 30 Eylül Pazartesi barajların doluluk seviyesi merak ediliyor. Baraj doluluk oranları ve İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024 araştırılıyor. İstanbul, İzmir, Ankara baraj doluluk oranları sıklıkla gündeme geliyor. Temiz su ihtiyacını sağlayan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2024? 30 Eylül 2024 barajların doluluk seviyesi nasıl? Detaylar haberimizdedir…

BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

30 EYLÜL (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDİR?

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

30 Eylül İSKİ Baraj Doluluk Oranı Açıklandı

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

30 Eylül İSKİ Baraj Doluluk Oranı Açıklandı

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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