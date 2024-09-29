30 Eylül Hava durumu | İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İstanbul'da hava nasıl olacak?

30 Eylül tarihli İstanbul hava durumu ve önümüzdeki 5 gün için yapılan tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. İstanbul'da yaşayanlar ve şehirde bulunacak olanlar, hava durumu konusunda merak içindeler. Hava sıcaklıkları ve yağış olasılıkları şehirdeki günlük planları etkileyebileceği için, önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağı büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte, İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.