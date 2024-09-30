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30 Eylül Eskişehir Hava durumu | Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Eskişehir hava nasıl olacak?

30 Eylül Eskişehir Hava durumu | Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Eskişehir hava nasıl olacak?
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Eskişehir'deki hava durumu ve 5 günlük tahminler 30 Eylül'de açıklanacak. Eskişehir halkının günlük planlarını ve hafta sonu aktivitelerini etkileyecek bu önemli bilgiye dikkat edilmesi tavsiye edilir.

Eskişehir'de yaşayan vatandaşların merakla beklediği hava durumu tahminleri, 30 Eylül tarihinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak. Özellikle hafta içi ve hafta sonu planlarını organize etmek isteyenler için bu tahminler büyük önem taşıyor. Günlük yaşamı ve hafta sonu aktivitelerini doğrudan etkileyebilecek bu hava durumu bilgileri, şehirde yapılacak açık hava etkinliklerinden, gezilere ve tarımsal faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede önem arz ediyor. Peki, Eskişehir hava nasıl olacak? Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Eskişehir 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde;

30 Eylül Eskişehir Hava durumu | Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Eskişehir hava nasıl olacak?

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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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