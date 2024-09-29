30 Eylül Bursa Hava durumu | Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bursa'da hava nasıl olacak?

Bursa'nın 30 Eylül itibariyle başlayan ve önümüzdeki 5 gün boyunca etkili olacak hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Bursa'da hava durumunun, halkın günlük planlarını ve dışarıda geçireceği zamanı nasıl etkileyeceği merak konusu oluyor. Peki, Bursa'da hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini ve önemli detaylar...

BURSA HAVA DURUMU

Önümüzdeki 5 gün boyunca Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Özellikle 1 ve 2 Ekim'de beklenen yerel kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanmaması, hava koşullarının genel olarak mevsim normallerinde seyredeceği anlamına geliyor. Yağışlı günlerde trafiğe çıkacak olanların yağışın neden olabileceği aksaklıklara karşı önlem alması ve gündelik planlarını hava durumu tahminlerine göre ayarlamaları önem taşıyor.

BURSA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminini yayınlandı. İşte, Bursa'da 5 günlük hava durumu tahmini;