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30 Eylül Aydın Hava durumu | Aydın günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Aydın'da hava nasıl olacak?

30 Eylül Aydın Hava durumu | Aydın günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Aydın'da hava nasıl olacak?
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Aydın'da hava durumu tahminleri açıklandı. 30 Eylül ve sonraki 5 gün için hava durumu tahminlerine göre, Aydın'da hava nasıl olacak? Aydın halkı ve Aydın'a seyahat etmeyi planlayanlar için günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini haberimizde yer alıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava durumu genel olarak parçalı ve çok bulutlu geçecek. Özellikle iç kesimler ve İzmir çevrelerinde sağanak yağışlar ile gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Aydın'da bugün hava nasıl olacak? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Vatandaşlar, hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor. Peki, Aydın'da hava nasıl olacak? Aydın günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

AYDIN HAVA DURUMU

Güney Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden oldukça kuvvetli esmesi bekleniyor. Özellikle kıyı bölgelerde rüzgar hızının 40 ila 70 km/saat arasında değişeceği tahmin ediliyor. Bu kuvvetli rüzgarlar, deniz ulaşımını olumsuz etkileyebilir ve küçük tekneler için tehlike oluşturabilir. Denizciler ve balıkçılar, kuvvetli rüzgar nedeniyle sefer planlarını gözden geçirmeli ve dikkatli olmalıdır.

30 Eylül Aydın Hava durumu | Aydın günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Aydın'da hava nasıl olacak?

AYDIN'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava durumu genel olarak parçalı ve çok bulutlu geçecek. Özellikle iç kesimler ve İzmir çevrelerinde sağanak yağışlar ile gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu yağışlar, özellikle Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli bir şekilde görülebilir. Meteoroloji uzmanları, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani su baskınları, sel riski ve olası dolu yağışına karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.

AYDIN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Aydın 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde,

30 Eylül Aydın Hava durumu | Aydın günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Aydın'da hava nasıl olacak?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Durumu Soğuk Haber Yaşam Aydın Eylül Aydın

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