30 Eylül ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da (Mamak, Etimesgut, Yenimahalle) sular ne zaman gelecek?

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde su kesintisi başladı. Başkent sakinleri, suların ne zaman geri geleceğini merak ediyor. ABB ASKİ'nin yaptığı açıklamalar, özellikle Mamak, Etimesgut ve Yenimahalle'de yaşayanları yakından ilgilendiriyor. Peki, Ankara'da (Mamak, Etimesgut, Yenimahalle) sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi sorgulama nereden, nasıl yapılır? ASKİ Ankara su kesintisine dair tüm detaylar haberimizde...

30 EYLÜL ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ - ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ankara genelinde bazı bölgelerde yaşanan su kesintileri, ABB ASKİ'nin planlı bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle gerçekleşiyor. Açıklamalara göre suların tamamı en geç 30 Eylül 2025 saat 00.00 itibarıyla geri gelecektir. Ancak bazı bölgelerde yoğun kullanım ve depolardaki seviye düşüklüğü nedeniyle su basıncında geçici düşüşler gözlemlenebilir.

Vatandaşlar, ASKİ'nin resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden "ASKİ Ankara Su Kesintisi Sorgulama" yaparak kendi bölgelerinde suyun durumunu anlık olarak takip edebilir. Bu sayede ev ve iş yerlerindeki su ihtiyacınızı planlayabilirsiniz.

MAMAK'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Mamak ilçesinde depolardaki su seviyesinin yoğun kullanım nedeniyle düşmesi sonucunda bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor.

Arıza Tarihi: 29.09.2025 08:35

Tamir Tarihi: 30.09.2025 08:30

Etkilenen Mahalleler: Abidinpaşa, Balkiraz, Aşık Veysel, Saimekadın, Şafaktepe, Demirlibahçe, Mehtap, Akdere, Kazım Orbay, Peyami Sefa, General Zekidoğan, Mutlu, Kutlu, Ege, Şahintepe, Fahri Koruturk, Şirintepe, Cengizhan, Boğaziçi, Duralı Aliç, Akşemsettin, Zirvekent, Başak, Ekin, Bostancık, Kartaltepe, Tuzlu Çayır, Çağlayan, Türközü, Şehit Cengiz Topel, Misket, Küçükkayaş, Yeşilbayır, Yenibayındır, Kayaş, Üreğil, Dutluk, Kıbrıs, Ortaköy, Gökceyurt, Şahapgürler, Ege

ABB ASKİ, vatandaşlardan sabır ve anlayış beklediğini belirterek rahatsızlık için özür diledi.

ETİMESGUT'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Etimesgut ilçesinde de depolardaki su seviyelerinin düşmesi nedeniyle kesintiler yaşanmaktadır.

Arıza Tarihi: 29.09.2025 12:30

Tamir Tarihi: 30.09.2025 08:30

Etkilenen Mahalleler: Bağlıca, Yeni Bağlıca, Yapracık, Yukarı Yurtçu, Aşağı Yurtçu, Turkuaz, Orhun ve Şehit Ali

Ayrıca 16:40 arızası nedeniyle planlı kesintiler de yaşanacak olup, 30 Eylül 2025 saat 21:00'e kadar suların tamamen geri gelmesi bekleniyor.

YENİMAHALLE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Yenimahalle'de Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda oluşan arıza, İvedik Arıtma Tesisi'ndeki su deposunun seviyesinin düşmesine yol açtı. Bu nedenle gün boyunca bazı bölgelerde basınç düşüklüğü ve kesintiler yaşanabilir.

Arıza Tarihi: 29.09.2025 16:30

Tamir Tarihi: 30.09.2025 21:00

Etkilenen Mahalleler: Susuz Mahallesi, Ata Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi

ABB ASKİ, kesintilerin planlı olduğunu ve vatandaşların anlayışı için teşekkür etti.

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ SORGULAMA

Vatandaşlar, Ankara'daki su kesintilerini ve basınç düşüklüklerini ASKİ'nin resmi web sitesi, mobil uygulaması veya çağrı merkezi üzerinden sorgulayabilir. Sorgulama sayesinde hangi mahallenin hangi saatler arasında su kesintisine maruz kalacağı anlık olarak görülebilir. Bu uygulama, özellikle suyun kritik olduğu sabah ve akşam saatlerinde ev ve iş planlaması yapmak için büyük kolaylık sağlıyor.