30 Eylül 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 30 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 30 Eylül 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 30 Eylül 2023 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

30 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 30 Eylül 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 30 Eylül 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gebze Teknik Üniversitesi Akıllı Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gebze Teknik Üniversitesi Alüminyum Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

–– Gebze Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gebze Teknik Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi (KMA-BKM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gebze Teknik Üniversitesi Marmara Afetlerle Baş Edebilir Yapılar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gebze Teknik Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gebze Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/09/2023 Tarihli ve 12095, 12096, 12097, 12101, 12102, 12103, 12104 ve 12108 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri