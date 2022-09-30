30 Eylül 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 30 Eylül Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 30 Eylül Cuma 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 30 Eylül Cuma günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 30 Eylül Cuma 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

30 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 30 Eylül Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 30 Eylül 2022 Cuma Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Aşı ve İmmun Serumlar Hakkında Seri Serbest Bırakma Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/27)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/09/2022 Tarihli ve 11254, 11259, 11260, 11261, 11262, 11263, 11264, 11269, 11270, 11271, 11272, 11274 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/29 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/30 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/44 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/31 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/78 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/32 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/80 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/33 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri