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30 Eylül 2022 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

30 Eylül 2022 Eurosport Yayın Akışı

30 Eylül 2022 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:30 Discovery Golf

01:00 Haberler

01:05 Tırmanış Dünya Kupası

02:30 Snooker: British Open

04:00 Tenis: Laver Cup

06:00 Snooker: British Open

08:00 Bisiklet Dünya Şampiyonası

09:30 Snooker: British Open

11:00 Bisiklet: Cro Race

12:00 Discovery Golf

12:30 Yelken: Sail GP

13:00 Porsche Supercup

13:30 Snooker: British Open

15:00 Bisiklet: Cro Race

16:00 Bisiklet: Cro Race

18:00 Enduro World Series Show

18:30 Serena The Queen Of Queens

19:00 Tenis: Laver Cup

20:00 Snooker: British Open

20:55 Haberler

21:00 Snooker: British Open

23:30 Haberler

23:35 Tenis: Laver Cup

Kaynak: InterSinema.com / TV

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