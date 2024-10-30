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30 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

30 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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Zonguldak'ta hava durumu nasıl olacak? 30 Ekim tarihinde Zonguldak'ta hava durumunu ve 5 günlük hava durumu tahminleri merak ediliyor. Zonguldak hava durumunu dair detaylar haberimizde yer alıyor.

30 Ekim tarihi itibarıyla Zonguldak'ta beklenen hava durumu ve önümüzdeki beş gün için hava tahminleri merakla bekleniyor. Bugün Zonguldak'ta hava parçalı bulutlu ve zamanla çok bulutlu olacak, gün içerisinde ise aralıklı sağanak yağışlar görülebilecek. Gün içinde sıcaklıkların 16°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ZONGULDAK HAVA DURUMU

Zonguldak'ta hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olacağı, gün boyunca aralıklı sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülebilir, bu durum görüş mesafesini azaltabilir.

Hava sıcaklığının 16°C civarında seyretmesi beklenen Zonguldak'ta, ilerleyen saatlerde bulutluluğun artmasıyla birlikte yağış ihtimalinin yükselmesi öngörülüyor. Gün boyunca yaşanabilecek sağanak yağışların özellikle öğleden sonra etkisini artırabileceği belirtildi. Sürücülerin bu saatlerde sis ve yağmur nedeniyle dikkatli olmaları, düşük görüş mesafesi ve kaygan zemin gibi olumsuz koşullara karşı tedbirli olmaları önem taşıyor.

30 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ZONGULDAK 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Zonguldak'ta 5 günlük hava durumu şu şekilde;

30 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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