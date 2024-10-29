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30 EKİM resmi tatil mi? 30 Ekim kamu kurumları tatil mi?

30 EKİM resmi tatil mi? 30 Ekim kamu kurumları tatil mi?
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30 Ekim tarihinin resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Kamu kurumlarının tatil olup olmadığı ise ayrıca gündeme geliyor. Bu konuda yapılan resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 30 EKİM resmi tatil mi? 30 Ekim kamu kurumları tatil mi? İşte detaylar!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 1,5 gün tatil ilan edilmişti. Birçok kişi, 30 Ekim Çarşamba gününün tatil olup olmadığını araştırıyor. Kamu kurumları ve okullar 30 Ekim'de resmi tatil mi? sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu konu hakkında yapılan resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 30 EKİM resmi tatil mi? 30 Ekim kamu kurumları tatil mi? Detaylar haberimizde...

30 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

30 Ekim 2024 tarihinde resmi bir tatil bulunmamaktadır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, bu tarihte tüm kamu kurum ve kuruluşları 1.5 gün süreyle tatil olacaktır. 29 Ekim günü resmi tatil nedeniyle kapalı olacak olan okullar, 30 Ekim'de açılacaktır. Yani 30 Ekim Salı günü okullar ve diğer kamu kurumları normal şekilde faaliyet gösterecek.

30 EKİM resmi tatil mi? 30 Ekim kamu kurumları tatil mi?

30 EKİM KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlamalarının ardından birçok kişi, 30 Ekim'in tatil olup olmadığını sorgularken, bu tarihin resmi tatil olmadığı açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla, 30 Ekim'de eğitime ve kamu hizmetlerine devam edilecektir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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