30 Ekim resmi tatil mi? 30 Ekim'de okullar tatil mi? 30 Ekim 2023 bankalar, hastaneler çalışıyor mu?

30 Ekim resmi tatil mi? Cumhuriyetin ilanının 100. yılı 29 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşecek. Türkiye genelinde yapılacak kutlamalar merakla bekleniyor. Her yıl kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil oluyor. Bu tatilin ardından 30 Ekim resmi tatil mi sorusuna cevap aranmaya başlandı. 30 Ekim'de okullar tatil mi? 30 Ekim 2023 bankalar, hastaneler çalışıyor mu?

30 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Her yıl büyük bir coşkuya sahne olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Bayram olduğu için resmi tatil olarak kabul ediliyor. 29 Ekim'in ertesi gününün tatil olup olmadığı ise merak ediliyor.

30 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

30 Ekim bu yıl Pazartesi gününe denk gelmektedir. 30 Ekim 2023 Pazartesi günü resmi tatil değildir. Okullar ve diğer kurumlar kaldığı yerden çalışmaya devam edecektir.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar.

28 Ekim bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün çalışabilecek ve ek mesai alabilecek.

CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ

Cumhuriyet Bayramı, TBMM'nin 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet yönetimini ilan etmesinin anısına her yıl Türkiye ve KKTC'de kutlanan milli bir bayramdır. Bu anlamlı gün resmi tatildir ve 29 Ekim'lerde stadyumlarda ve çeşitli alanlarda etkinlikler yapılır.

29 Ekim 1923'te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)'nda yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etmiştir.

2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

İlgili Haberler