Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki okullar 30 Ekim Pazartesi günü tatil edildi. Merak edilenler arasında ise 30 Ekim Pazartesi borsa tatil mi? Bugün borsa çalışıyor mu, açık mı? soruları yer aldı.

30 Ekim Pazartesi borsa tatil mi? Bugün borsa çalışıyor mu, açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Ülkenin dört bir yanında gün boyu etkinlikler düzenlendi. Pazartesi günü okulların tatil edilmesinin ardından ise 30 Ekim Pazartesi borsa tatil mi? Bugün borsa çalışıyor mu, açık mı? sorularına yanıt arandı.

30 EKİM PAZARTESİ BORSA TATİL Mİ?

Okulların tatil edilmesiyle beraber borsanın tatil olup olmadığı merak edildi. 30 Ekim günü borsaların açık olması bekleniyor.

BUGÜN OKUL VAR MI?

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki okullar 30 Ekim Pazartesi günü tatil edildi. Kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" dedi.

KARARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencileri sevindirecek bir haber verdi. Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.

OKULLAR 1 GÜNLÜĞÜNE TATİL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."