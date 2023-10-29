SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim'de okulların tatil edilmesi yönünde açıklamalarda bulundu. Peki ama 30 Ekim okullar tatil mi? Yarın (30 Ekim) ilkokul, ortaokul, lise, üniversite tatil mi, ders var mı?

30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? Yarın (30 Ekim) ilkokul, ortaokul, lise, üniversite tatil mi, ders var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda 30 Ekim okullar tatil mi? Sorusuna açıklık getirdi. 100. Yıl kutlamaları coşkuyla kutlanırken Erdoğan, Twitter (X) hesabından açıklamalarda bulundu. Peki, Yarın (30 Ekim) ilkokul, ortaokul, lise, üniversite tatil mi, ders var mı? İşte detaylar…

30 EKİM YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter (X) paylaşımında, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." dedi.

Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum.



Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2023

YARIN (30 EKİM) İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE, ÜNİVERSİTE TATİL Mİ, DERS VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim'de okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu. Buna göre yarın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okula gitmeyecek ve okullarda ders işlenmeyecek ancak üniversitelerde eğitim ve öğretim devam edecek.