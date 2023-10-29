30 Ekim okul var mı, sınavlar iptal mi? 30 Ekim SINAV var mı, tatil mi MEB?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda 30 Ekim okullar tatil mi? Sorusuna açıklık getirdi. 100. Yıl kutlamaları coşkuyla kutlanırken Erdoğan, Twitter (X) hesabından açıklamalarda bulundu. Peki, 30 Ekim okul var mı, sınavlar iptal mi? 30 Ekim tatil mi MEB? İşte detaylar…

30 EKİM OKUL VAR MI, SINAVLAR İPTAL Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter (X) paylaşımında, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." dedi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Pazar gününe denk gelmesi dolayısıyla bu kararın alındığı düşünülüyor.

Bu karara göre yarın gerçekleşmesi beklenen sınavlar ileri bir tarihe ertelenmiş oldu.

30 EKİM TATİL Mİ MEB?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim'de okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu. Buna göre yarın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okula gitmeyecek ve okullarda ders işlenmeyecek ancak üniversitelerde eğitim ve öğretim devam edecek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. O açıklamada, "Sevgili Öğrencilerimiz! Tüm ülkemiz, binlerce yıllık tarihimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarını, şanımıza yakışır şekilde gururla kutlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, 30 Ekim Pazartesi günü güzel ülkemizin Türkiye Yüzyılı'ndaki teminatı olan siz çocuklarımız için okullarımızı bütün kademelerde bir gün tatil ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, sizlere sunduğu bu 100. Yıl armağanı için teşekkürlerimi sunarım. Bugün sizlerden tek isteğim, bu güzel Cumhuriyetimizin. Yılı coşkusunu daha da fazla ve içtenlikle yaşamanız. Yarın ise, Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek, sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyetin değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum." ifadeleri kullanıldı.