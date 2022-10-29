30 Ekim İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 30 Ekim Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 30 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

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İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Ekim Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34505544

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1607., 1608., 1609., 1610., 1612., 1617. sk bölgelerinde 30/10/2022 09:00:00 - 30/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34499065

İSTANBUL ESENYURT ilce -GÜZELYURT(HARAMİDERE) mah sk bölgelerinde 30/10/2022 09:00:00 - 30/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34505543

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah UĞUR MUMCU CD 1567 sk bölgelerinde 30/10/2022 09:00:00 - 30/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34506580

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 153., 3102., 3137. sk bölgelerinde 30/10/2022 11:00:00 - 30/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENLER ilçesinde 2022-10-30 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34503656

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ALA, 1.ERKEN, 1.KARTAL, 2.ORKİDE, 3.YILDIZ, 5.OKUL, AYLA, HAYIRLI, TEZCAN, UZUN sk / TEVFİKBEY mah 1.BİLLUR, 2.BÜLENT, 2.ORKİDE, 2.ÇEŞME, 20 TEMMUZ, 3.KANARYA, 4.ENGİN, 4.ZAFER, DEĞER, GÖZDE, HALKALI, HAYIRLI, KAPTAN ÇIKMAZI, MERKEZ, MİMARLAR, REŞİT, TAHSİN TEKOĞLU, TAN, TERZİ, ÖNDER, ŞEHİT MEHMET SEVİNÇ, ŞEHİT SUAT KARADAĞ, ŞEHİT ÖNDER BALKAYA sk / İNÖNÜ mah 1320. ÇIKMAZ, 1321., HALKALI sk bölgelerinde 30/10/2022 08:00:00 - 30/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34505578

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, HARİKZEDELER, KİMYAGER DERVİŞPAŞA, ORDU, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ZEYNEP KAMİL sk / BEYAZIT mah AKİKÇİLER, ARABACIOĞLU, AĞA, CEVAHİR BEDESTENİ, DİVRİKLİ, GÜLLAÇ, HACI ARİFBEY, KALPAKÇILARBAŞI, KARAMANLIOĞLU, KAZAZLAR, KESECİLER, KOLANCILAR KAPISI, KOLTUK KAZAZLAR, KUYUMCULAR, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, MUHAFAZACILAR, ORTAKAZAZLAR, RESSAM BASMACILAR, SANDAL BEDESTENİ, TAKKECİLER, TAVUK PAZARI, TERZİBAŞI ARALIĞI, TERZİLER, UNCUOĞLU, VARAKÇI, ZENNECİLER, İNCİCİLER sk / EMİN SİNAN mah CEPHANECİ, DAĞHAN, EMİN SİNAN CAMİİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA AKARCASI, GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, NEVİYE, OKUL, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ, SİLAHTAR MEKTEBİ, TÜLCÜ sk / HACI KADIN mah AZEP ASKERİ, DARÜLHADİS, KATİP ÇELEBİ, MUABBİR, MÜHENDİS sk / KALENDERHANE mah 16 MART ŞEHİTLERİ, AKİFPAŞA, AYNACI ÇIKMAZI, BOZDOĞAN KEMERİ, CEMAL YENER TOSYALI, CEMAL YENER TOSYALI ÇIKMAZI, CÜCE ÇEŞMESİ, DARÜLELHAN, DEDEEFENDİ, HALLAC-I MANSUR ÇIKMAZI, ISLAH, KALENDER MEDRESESİ, ŞEHZADE CAMİİ sk / KEMALPAŞA mah AĞA YOKUŞU, FETHİBEY, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MAHMUDİYE ÇEŞMESİ, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ÇUKUR ÇEŞME, ŞEHZADEBAŞI sk / MOLLA FENARİ mah BİLEYCİLER, HACI ARİFBEY, KALPAKÇILARBAŞI, KÜRKÇÜLER KAPISI, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, VEZİRHANI, YENİÇERİLER, İSKENDER BOĞAZI sk / MOLLA HÜSREV mah AKİFPAŞA, ATATÜRK, AZEP ASKERİ, CEMAL YENER TOSYALI, HİMMET, KALENDER MEKTEBİ, KATİP ÇELEBİ, KAYSERİLİ AHMETPAŞA, MÜŞKÜLE, REVANİ ÇELEBİ, TAŞTEKNELER, VEFA, bölgelerinde 30/10/2022 03:00:00 - 30/10/2022 03:45:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34505581

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ, ALEMDAR, ANKARA, BAB-I ALİ, BAŞMUHASİP, CAĞALOĞLU HAMAMI, DİVANYOLU, GÜZEL SANATLAR, HACI BEŞİR TEKKESİ ÇIKMAZI, HOCA RÜSTEM, HOCA RÜSTEM MEKTEBİ, HÜKÜMET KONAĞI, HİMAYE-İ ETFAL, KÜÇÜK, MOLLA FENARİ, MUHTEREMEFENDİ, NUR-U OSMANİYE, PROF. DR. KAZIM İSMAİL GÜRKAN, SALKIMSÖĞÜT, TAŞSAVAKLAR, YEREBATAN, ZEYNEPSULTAN CAMİİ, ÇATALÇEŞME, ŞEFTALİ sk / BALAT mah BÂKİ DEDE sk / BEYAZIT mah ÇADIRCILAR sk / BİNBİRDİREK mah ASMALI ÇEŞME, AT MEYDANI, BABAYANİ, BOYACI AHMET, BİNBİRDİREK MEYDANI, DOSTLUK YURDU, DR. ŞEVKİBEY, DİVANYOLU, DİZDARİYE MEDRESESİ, DİZDARİYE YOKUŞU, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, GEDİKPAŞA CAMİİ, IŞIK, KATİP SİNAN, KLOD FARER, PEYKHANE, PİYER LOTİ, SUTERAZİSİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ, TERZİHANE, ÜÇLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU sk / CANKURTARAN mah AHIRKAPI, AKBIYIK, ALEMDAR, AMİRAL TAFTİL, BAYRAM FIRINI, CANKURTARAN, CANKURTARAN MEYDANI, CANKURTARAN ÇIKMAZI, DALBASTI, KABASAKAL, KERESTECİ HAKKI, KUTLUGÜN, MİMAR MEHMETAĞA, SEYİT HASAN, TAYAHATUN, TERBIYIK ÇIKMAZI, TEVKİFHANE, UTANGAÇ, YENİ SARAÇHANE, ÇETİNKAYA, İSHAKPAŞA, ŞADIRVAN, ŞADIRVAN 1. ÇIKMAZI, ŞADIRVAN 2. ÇIKMAZI, ŞADIRVAN 3. ÇIKMAZI, ŞADIRVAN ÇIKMAZI, ŞÜKRULLAH HALİFE sk / EMİN SİNAN mah EMİN SİNAN HAMAMI, EVKAF, GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ, YENİÇERİLER sk / HOBYAR mah ANKARA, AŞİREFENDİ, BÜYÜK POSTANE, CAĞALOĞLU YOKUŞU, CEMAL NADİR, HAKKI TARIK US, HOCA KASIM KÖPRÜSÜ, NARLIBAHÇE, POSTANEYANI, TÜRKOCAĞI sk / HOCAPAŞA mah ALEMDAR, bölgelerinde 30/10/2022 04:00:00 - 30/10/2022 04:45:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34507714

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ sk bölgelerinde 30/10/2022 09:00:00 - 30/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34499066

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA, KALYON sk bölgelerinde 30/10/2022 13:00:00 - 30/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.