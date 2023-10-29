Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim'de okulların tatil edilmesi yönünde açıklamalarda bulundu. Hastanelerde işi olan vatandaşlar ise 30 Ekim hastaneler tatil mi, açık mı? Yarın hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı? Sorularına yanıt arıyorlar. Detaylar haberimizdedir…

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda okulları yarın 1 (Bir) günlüğüne tatil olduğuna açıklık getirdi. 100. Yıl kutlamaları coşkuyla kutlanırken Erdoğan, Twitter (X) hesabından açıklamalarda bulundu. Peki, 30 Ekim hastaneler tatil mi, açık mı? Yarın hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı? İşte detaylar…

30 EKİM HASTANELER TATİL Mİ, AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim'de okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu. Buna göre yarın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okula gitmeyecek ve okullarda ders işlenmeyecek ancak üniversitelerde eğitim ve öğretim devam edecek. Yapılan açıklamada hastane ve sağlık ocakları hakkında bir açıklama gelmedi. Buna göre yarın (30 Ekim) hastaneler, aciller ve sağlık ocakları hasta bakmaya devam edecek, kapalı olmayacaktır.

YARIN HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI, ECZANELER AÇIK MI?

Yarın okulların tatil edildiği haberleri üzerine şu anda en çok araştırılan konu "30 Ekim hastaneler tatil mi, açık mı?" Oldu. Yarın, (30 Ekim) hastaneler, aciller, eczaneler ve sağlık ocakları hasta bakmaya devam edecek, kapalı olmayacaktır.

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