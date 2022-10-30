30 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 30 Ekim 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 İtalya Seri A Özetler 02:30 Hollanda Eredivisie Özetler 02:50 İskoçya Premiership Özetler 03:00 Stadyum 04:30 Spor Artı 05:30 İleri Üçlü 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Altınordu - Yeni Malatyaspor 08:45 İskoçya Premiership Özetler 09:00 Orhan Ayhan'la 09:30 İtalya Seri A Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:45 Spor Toto Süper Lig Özetler 10:50 Spor Toto 1. Lig Özetler 10:55 Spor Takvimi 11:00 Yüz Yüze Futbol 12:20 Hollanda Eredivisie Goller 12:30 Spor Bülteni 13:25 Pendikspor - Y. Samsunspor 15:30 Spor Bülteni 15:55 Sakaryaspor - Altay 18:00 Aktüel Futbol 18:55 Göztepe - A. Denizlispor 21:00 Spor Akşamı 22:00 Stadyum Kaynak: InterSinema.com / TV Orhan Ayhan Hollanda İtalya Trt TV Haberler

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