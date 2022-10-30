30 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
30 Ekim 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İtalya Seri A Özetler
02:30 Hollanda Eredivisie Özetler
02:50 İskoçya Premiership Özetler
03:00 Stadyum
04:30 Spor Artı
05:30 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Altınordu - Yeni Malatyaspor
08:45 İskoçya Premiership Özetler
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 İtalya Seri A Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
10:50 Spor Toto 1. Lig Özetler
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:20 Hollanda Eredivisie Goller
12:30 Spor Bülteni
13:25 Pendikspor - Y. Samsunspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Sakaryaspor - Altay
18:00 Aktüel Futbol
18:55 Göztepe - A. Denizlispor
21:00 Spor Akşamı
22:00 Stadyum