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30 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

30 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı

30 Ekim 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İtalya Seri A Özetler

02:30 Hollanda Eredivisie Özetler

02:50 İskoçya Premiership Özetler

03:00 Stadyum

04:30 Spor Artı

05:30 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Altınordu - Yeni Malatyaspor

08:45 İskoçya Premiership Özetler

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 İtalya Seri A Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

10:50 Spor Toto 1. Lig Özetler

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:20 Hollanda Eredivisie Goller

12:30 Spor Bülteni

13:25 Pendikspor - Y. Samsunspor

15:30 Spor Bülteni

15:55 Sakaryaspor - Altay

18:00 Aktüel Futbol

18:55 Göztepe - A. Denizlispor

21:00 Spor Akşamı

22:00 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com / TV

Orhan Ayhan Hollanda İtalya Trt TV Haberler

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