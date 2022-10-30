Üye Girişi
Haberi Paylaş

30 Ekim 2022 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

30 Ekim 2022 Eurosport Yayın Akışı

30 Ekim 2022 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:10 Haberler

00:15 The Minute

00:20 Snooker: Kuzey İrlanda Açık

02:30 Triatlon

04:00 Bisiklet: İspanya Turu

05:00 Bisiklet: İspanya Turu

06:00 Bisiklet: İspanya Turu

07:00 Bisiklet: İspanya Turu

08:00 Bisiklet: İspanya Turu

09:30 The Minute

09:35 Alp Disiplini Dünya Kupası

10:15 Alp Disiplini Dünya Kupası

11:00 Alp Disiplini Dünya Kupası

11:45 Artistik Buz Pateni:Grand Prix

12:30 Artistik Buz Pateni:Grand Prix

13:15 Triatlon

14:00 Triatlon

16:30 Formula E

17:30 Artistik Buz Pateni:Grand Prix

18:15 Artistik Buz Pateni:Grand Prix

19:00 The Power Of Sport

19:10 Haberler

19:15 Back On Track

20:00 Back On Track

20:45 Artistik Buz Pateni:Grand Prix

22:05 Haberler

22:10 The Minute

22:15 Artistik Buz Pateni:Grand Prix

23:55 Triatlon

Kaynak: InterSinema.com / TV

Kuzey İrlanda Eurosport Haberler TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title