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30 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

30 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

30 Ekim 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 V. Karagümrük - Galatasaray

03:15 Süper Lig'in Gol Krallari

03:30 beIN Süper Lig

04:45 Süper Lig Maç Özetleri

05:00 Trio

06:00 Z Raporu

07:00 Sanal Direktör

07:45 Süper Lig'in Gol Krallari

08:00 V. Karagümrük - Galatasaray

09:45 Süper Lig'in Gol Krallari

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 Sanal Direktör

12:45 Süper Lig Maç Özetleri

13:00 Beinspired

14:05 Maç Başlıyor

14:30 A.konyaspor - Kasimpaşa

16:30 Maç Sonu

17:00 Süper Lig Maç Özetleri

17:15 Süper Lig'in Gol Krallari

17:30 Dg Sivasspor-fta Antalyaspor

18:00 Taraftar

19:00 beIN Süper Lig

20:00 C.alanyaspor - Gaziantep

22:00 beIN Süper Lig

Kaynak: InterSinema.com / TV

Münir Karaloğlu Maç Özetleri beIN TV Haberler

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