30 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 30 Ekim 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:30 Z Raporu 01:30 V. Karagümrük - Galatasaray 03:15 Süper Lig'in Gol Krallari 03:30 beIN Süper Lig 04:45 Süper Lig Maç Özetleri 05:00 Trio 06:00 Z Raporu 07:00 Sanal Direktör 07:45 Süper Lig'in Gol Krallari 08:00 V. Karagümrük - Galatasaray 09:45 Süper Lig'in Gol Krallari 10:00 Bein Hafta Sonu 12:00 Sanal Direktör 12:45 Süper Lig Maç Özetleri 13:00 Beinspired 14:05 Maç Başlıyor 14:30 A.konyaspor - Kasimpaşa 16:30 Maç Sonu 17:00 Süper Lig Maç Özetleri 17:15 Süper Lig'in Gol Krallari 17:30 Dg Sivasspor-fta Antalyaspor 18:00 Taraftar 19:00 beIN Süper Lig 20:00 C.alanyaspor - Gaziantep 22:00 beIN Süper Lig Kaynak: InterSinema.com / TV Münir Karaloğlu Maç Özetleri beIN TV Haberler

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