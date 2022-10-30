30 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
30 Ekim 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Z Raporu
01:30 V. Karagümrük - Galatasaray
03:15 Süper Lig'in Gol Krallari
03:30 beIN Süper Lig
04:45 Süper Lig Maç Özetleri
05:00 Trio
06:00 Z Raporu
07:00 Sanal Direktör
07:45 Süper Lig'in Gol Krallari
08:00 V. Karagümrük - Galatasaray
09:45 Süper Lig'in Gol Krallari
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 Sanal Direktör
12:45 Süper Lig Maç Özetleri
13:00 Beinspired
14:05 Maç Başlıyor
14:30 A.konyaspor - Kasimpaşa
16:30 Maç Sonu
17:00 Süper Lig Maç Özetleri
17:15 Süper Lig'in Gol Krallari
17:30 Dg Sivasspor-fta Antalyaspor
18:00 Taraftar
19:00 beIN Süper Lig
20:00 C.alanyaspor - Gaziantep
22:00 beIN Süper Lig