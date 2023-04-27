30. Dönem POMEM 2023 polis alımı ne zaman, kaç polis alınacak? Polislik baraj puanı kaç?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin lisans, 2 bin önlisans olmak üzere öğrenci alımı yapılacak. Peki, POMEM 2023 polis alımı ne zaman, kaç polis alınacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin polis alımı yapılacağını açıkladı. Başvuru şartlarını da açıklayan EGM, KPSS sınavlarından alınması gerek en az puanın lisans için 60, ön lisans için ise 65 olduğu duyurdu.

POMEM 2023 POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Polis Akademisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "30. dönem POMEM adaylarının dikkatine! Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin lisans (6 bin 800 erkek ve 1 bin 200 kadın), 2 bin önlisans (bin 700 erkek ve 300 kadın) olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alımı yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.