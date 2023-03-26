Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor" açıklamasında bulundu. Peki, 30 bin 62 personel alımı başvuru nereden yapılır? Milli Savunma 30 bin 62 personel alımı başvurusu ekranı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Reyhanlı'daki 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığında inceleme ve denetlemeye müteakip Akar'ın başkanlığında sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video tele konferans toplantısı gerçekleştirildi. Peki, 30 bin 62 personel alımı başvuru nereden yapılır? Milli Savunma 30 bin 62 personel alımı başvurusu ekranı!

30 BİN 62 PERSONEL ALIMI BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan, talimat veren Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletinin huzur ve güvenliği için terörle mücadelesine yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla başarılı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Bakan Akar, savunma ve güvenlik konularındaki diğer değerlendirmelerinin yanı sıra personel temini konusunda da açıklamalarda bulundu. Savunma ve güvenlik açısından personel temininin önemine vurgu yapan Akar, şunları kaydetti; "Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. 2 Nisan'da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaları başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz."