30 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var?
30 Aralık tarihli TV yayın akışı açıklandı. Bugün televizyonda hangi programların, dizilerin ve filmlerin olduğunu merak ediyorsanız, Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışını kontrol edebilirsiniz.
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 30 Aralık itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 30 Aralık 2024 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...
30 ARALIK TV'DE NELER VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir-Yeni Bölüm
00:15 Annem Ankara-Tekrar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Deha-Tekrar
NOW YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Şakir Paşa Ailesi
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Kızıl Goncalar-Yeni Bölüm
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Terminatör
22: 40 Bloodshot: Durdurulamaz Güç / Yabancı Sinema
TRT YAYIN AKIŞI
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.55 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
STAR YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Aile Şerefi
21:45 Sen Ağlama İstanbul
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler