30 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 30 Aralık Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 30 Aralık Perşembe Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 30 Aralık Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 30.12.2022 08:30 09:30 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI AVŞAR MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE ESAT DURGU, BEKİR ISLAK, BAGGİ TEKSTİL, BURSA MAKİNE, HİKMET YAKUT, AY-MER CAN GIDA, DALGIÇ SEBZE, TURCAN SANAYİ ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARINDAKİ TARIMSAL TESİSLER.
- 30.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÜZELYURT MAHALLESİ 5803, 5780, 5805, 5776 SOKAKLAR (ROSEBAY TR-1)
- 30.12.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÜZÜMLÜ SUBAŞI HACIALİLER DELEMENLER GİRELLİ BELENYAKA NARLIDERE MAHALLELERİ ÖZEL TRAFOLAR VE TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 30.12.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÜZÜMLÜ MAHALLESİ, SOBRAN MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 30.12.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ADAKALE MAHALLESİ TUNCA MAHALLESİ
- 30.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 2 ANAFARTALAR -1 ANAFARTALAR-AHMETBEDEVİ-KUŞLUBAHÇE-YARHASANLAR MAHALLELERİ
- 30.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MEDAR-KADIDAĞ VE BÜNYANİOSMANİYE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ BOTAŞ BÜNYANOSMANİYE AKHİSAR OTOYOL GİŞELER MİRBEY LOJİSTİK VE CİVARLARI
- 30.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 4 EYLÜL MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET TOPCUOGLU CADDESİ ŞEHİT AHMET AKDENİZ CADDESİ BEY MAHALLESİ NENE HATUN CADDESİ PİRİ REİS CADDESİ GENÇ OSMAN CADDESİ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 SOKAKLAR
- 30.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BARIŞ, GAFFAROKAN, ZAFER, YEŞİLYURT, ÖZYURT, SEYRANTEPE, ŞEHİTLER BAHÇECİK, KELİ, KARAAĞAÇ MAHALLELERİNDE FESTİVA, FRİDA KURŞUNLU, ÖZKUL, ŞENDİL OTO, AKBAŞLAR OTELCİLİK, SALİHLİ KURŞUNLU PİNİK ALANI, TALAT ZURNACI MESLEK LİSESİ, KURUNLU VALİ KONAĞI VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRFAOLARI, TİCARETHANELER, TRAFİK VE DEVLET DEMİR YOLU GEÇİŞ UYARI İKAZ SSİNYALİZASYONLARI
- 30.12.2022 10:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖKÇEÖREN MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 30.12.2022 16:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÜZÜMLÜ SUBAŞI HACIALİLER DELEMENLER GİRELLİ BELENYAKA NARLIDERE MAHALLELERİ ÖZEL TRAFOLAR VE TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 30.12.2022 18:00 19:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI AVŞAR MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE ESAT DURGU, BEKİR ISLAK, BAGGİ TEKSTİL, BURSA MAKİNE, HİKMET YAKUT, AY-MER CAN GIDA, DALGIÇ SEBZE, TURCAN SANAYİ ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARINDAKİ TARIMSAL TESİSLER.
- 31.12.2022 00:00 01:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI BAHÇEDERE EVRENLİ BAHADIR ÇARIKBOZDAĞ BAHÇELİ KOZLUCA OSMANİYE BADINCA ERENKÖY BAKLACI AKKEÇİLİ BARIŞ ÇEŞNELİ ILICA MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 31.12.2022 00:00 01:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI SUMA FABRİKASI
- 31.12.2022 00:00 01:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI KULA 1
- 31.12.2022 00:00 01:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI ÖZMEN JES
- 31.12.2022 00:00 01:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYON FATİH KURTULUŞ BARIŞ BEŞEYLÜL YENİCE HACIBEY YENİ MAHALLELELRİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 31.12.2022 00:00 01:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI IŞIKLAR TEPEKÖY KİLLİK CABERFAKILI SERİNYAYLA SELCE KARACALAR ÇARIKTEKKE MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI
- 31.12.2022 00:00 01:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI BAHARLAR BAHADIRLAR ŞEYHDAVUTLAR GÜNEYDAMLARI AVŞAR BAĞLICA ÇİMENTEPE YEŞİLTEPE EMCELLİ KAHRAMANLAR ÇAVUŞLAR ÇANAKÇI TIRAZLAR SİTELER AYAN AHMETAĞA SIĞIRTMAÇLI CUMHURİYET ZİYANLAR ÖZPINAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR