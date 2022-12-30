30 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
Gündem Haberleri
Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 30 Aralık Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 30 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 30 Aralık Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 30.12.2022 00:00 06:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI MAHALLESİ,SUNUCU PLAZA ULUSLAR ARASI YAPI SAN.
- 30.12.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEPEKULE,ADALET ,OSMANGAZİ MAHALLELERİ
- 30.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAYAKENT TARIMSAL ALANLAR
- 30.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ 309, 319 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 30.12.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE TÜRKELLİ YILDIRIM MAHALLESİ KÖY İÇİ, FATİH MAHALLESİ KÖY İÇİ, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 30.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 85. YIL CUMHURIYET MAH. SANAYI CAD. VE CIVARLARI
- 30.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖREN-YIĞITLER-BAĞYURDU-SARILAR-SINANCILAR-OVACIK MAHALLELERININ Y.KIZILCA MAH.,AŞAĞI KIZILCA MAH. ÖRNEKKÖY MAH. NAZARKÖY MAH. ÇINILIKÖY MAHHALLESININ TAMAMI VE CIVARLARI
- 30.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞILKÖY MAH. GÖKYAKA MAH. CUMALI MAH. DEREKÖY MAH. CUMALI YOLU KÜMEEVLERI. GÖKYAKA YOLU. YEŞILLIK YOLU KÜMEEVLERI. DEREKÖY YOLU. KEMALPAŞA DAĞ KIZILCA YOLU. 4004 SK. PHILSA CADDESI VE CIVARLARI
- 30.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR1 (B-C KOLU)
- 30.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
- 30.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜNER MAH.
- 30.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MAH. DEĞIRMENDERE MAH. SANCAKLI MAH.
- 30.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES İLÇESI EFEMÇUKURU MAHALLESI
- 30.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVAKENT MAHALLESI KISMEN (OVAKENT TR-2)
- 30.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR,GÖDENCE MAHALLESI, ÇAMTEPE MAHALLESI, GÖLCÜK MAHALLESI ,EFEMÇUKURU , PAYAMLI , KAVACIK MAHALLESI ,HEKIM KÖY, VE KÖYLER CIVAARINDAKI ÖZEL TRAFOLAR .
- 30.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İHSANIYE, OVACIK, BADEMLER, TURGUT, ULAMIŞ MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 30.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KALABAK MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 30.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞAL YAŞAM VİLLA KONUTLARI SASALI
- 30.12.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞIRINKENT, KALABAK, YELKI, ZEYTINALANI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 30.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3,ERZENE MAHALLELERİ,119,119/1,119/2,ÖZEL EGE LİSESİ,ORTAKÖY KOOP.,113, 113/1,114, 114/1,115,116,116/8,116/9,116/10,116/11,116/12,116/18,116/9,10,11, 12,13,119/21,119/23 SOKAKLAR, UZKENT SİTESİ
- 30.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK, DENIZLI MAHALLELERI 136, 133, YALI, 117, 114. SK., 112. SK., 118. SK., MEHMET ALI AYGÜVEN, 145, 135. SK., 148. SK., 115. SK., 113. SK., 147 SOKAKLARDIR. L-257
- 30.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,579 SOKAK,YAVUZ CADDESİ VE CİVARI
- 30.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 26 AĞUSTOS MAHALLESİ,OSMANPAŞA,LEVENT,GAZİPAŞA CADDELERİ,2368-2369-2371 SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PAYAMLI KÖYÜ VE CİVARI
- 30.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAVACIK KÖYÜ VE CİVARI
- 30.12.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GÖÇBEYLİ MAHALLESİ TARIMSAL SULAMALAR VE CİVARLARI
- 30.12.2022 09:30 13:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVEN MAHALLESİ,394,391,392,383 SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.12.2022 10:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ULUKENT 29 EKİM MAHALLESİ 153, 156, 159, 7202, 7206/1 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 30.12.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINTEPE MAH. JANDARMA KÜME EVLERI SOKAK CIVARI
- 30.12.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENTEPE MAHALLESİ,8785/2,8785/5,8809/35,8785/3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 30.12.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORASAN, RÜSTEM MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 30.12.2022 10:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE GERENKÖY MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 552, 58, 59, 561, 62, 60, 563, 557, 555, 556 SOKAKLARI, 85.YIL CUMHURİYET CADDESİ Bİ KISMI VE CİVARLARI
- 30.12.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINAR MAHALLESİ,5003 SOKAK VE CİVARI
- 30.12.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERSİNLİ ,ÇINARLI MAHALLELERİ,ŞEHİTLER CADDESİ,İZSU TERFİ MERKEZİ,İZSU KANAL TERFİ İSTASYONU, 2844 SOKAK ,ÖZEL EGE LİSESİ İZMİR EĞİTİM İŞLETMELERİ A.Ş.
- 30.12.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESI NEYZEN TEVFIK, 2159. SK., 2157. SK., 2158. SK., 2161. SK., 2160. SK., 2175, 2168, 2189. SK., 2169. SK., 2170. SK., 2172, 2026, 2173. SOKAKLARDIR.
- 30.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINAR,ZAFER MAHALLELERİ,418,5003 SOKAK VE CİVARI,OPET,TİSAN DEMİR ÇEKME,BÜYÜKKARCI LASTİK,PETROLYAĞ
- 30.12.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA 4,ATATÜRK MAHALLELERİ,997,1009,1015,1016 SOKAKLAR,BARBOROS CADDESİ
- 30.12.2022 13:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DUMLUPINAR MAHALLESİ,74,83,91,74 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 30.12.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK MAHALLESİ,HBT ÖZEL GÖZ HAST.AFS ÖZEL SAĞLIK
- 31.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 85. YIL CUMHURIYET MAH. SANAYI CAD. VE CIVARLARI
- 31.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAZIBAŞI MAHALLESI SIMGE ,FATMA TONKUŞ CADDELERI,325 ,9225 SK
- 31.12.2022 10:00 13:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 2. CADDE YATILI İLKÖĞRETİM OKULU ARKASI
- 31.12.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,129,129/21,129/16,129/14,129/18,129/22,129/25,129/30,129/27, 129/23 SOKAKLAR VE CİVARI
- 01.01.2023 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ, ÇANAKKALE CADDESİ, ÇELİKBİLEK SABUN, IŞIK PLASTİK, ÇERİSAN, BİMSAN, TTL TÜTÜN, İMTE, GEZER GIDA, REKOR PLASTİK,TURHAN ISIL İŞLEM,BAĞDATLIOĞLU,SEM ASANSÖR
- 01.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY,EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI