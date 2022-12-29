30 Aralık İkizler burcu yorumu! İkizler burcu günlük burç yorumları! Bugün ikizler burcunu neler bekliyor? Bugünkü ikizler burcu yorumu!

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30 ARALIK 2022 İKİZLER BURCU YORUMU

Ciddi bir sınavdan geçeceksiniz. Kendinize ve kabiliyetlerinize güvenin. Başkalarının söyledikleri moralinizi bozmasın; aksine bu çatışmalardan istifade ederek kendi pozisyonunuzu daha da vurgulayın ve pekiştirin. Durumu düzeltecek bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir.

İKİZLER BURCU HAFTALIK VE AYLIK BURÇ YORUMU

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