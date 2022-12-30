30 Aralık 2022 Tv 2 Yayın Akışı TV Haberleri 30 Aralık 2022 Cuma günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var? Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 01:15 Kelime Oyunu 02:10 Merhamet 03:45 Akasya Durağı 04:45 Kanıt 06:00 Yaralı Kuşlar 07:00 Mutfağım 08:15 Yalan Dünya 11:00 Akasya Durağı 13:15 Merhamet 15:30 Poyraz Karayel 18:00 Akasya Durağı 19:45 Kelime Oyunu 21:15 Yalan Dünya 23:30 Kanıt Kaynak: InterSinema.com / TV Akasya Durağı Yalan Dünya TV Haberler

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