30 Aralık 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
30 Aralık 2022 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:25 Haberler
00:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
01:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
02:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
03:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
03:30 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi
05:00 Le Mans 24 Saat
07:30 Le Mans 24 Saat
09:00 Bol D'or
10:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
11:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
12:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
13:00 Kayakla Atlama: Dört Tepe
14:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası
15:40 Bisikletli Kros: Exact Cross
16:40 Bisikletli Kros: Exact Cross
18:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
19:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
19:45 Kayakla Atlama: Dört Tepe
20:55 Haberler
21:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
22:30 Climbing Show
23:00 Haberler
23:05 The Minute
23:10 Snooker: İngiliz Açık