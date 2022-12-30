30 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
30 Aralık 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Z Raporu
01:30 Beşiktaş - A. Demirspor
03:30 B. Giresunspor - Gaziantep Fk
05:15 Süper Lig Haftanın Golleri
05:30 Dg Sivasspor - Galatasaray
07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Gamer
09:00 Trabzonspor - Samsunspor
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Beinspired
12:00 Süper Lig Haftanın Golleri
12:15 1. Lig Haftanın Golleri
12:30 Fenerbahçe - Adanaspor
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 Galatasaray - Ankaragücü
15:00 Antalyaspor - Fenerbahçe
15:30 Konyaspor - Sivasspor
16:00 Beşiktaş - A. Demirspor
18:00 Dg Sivasspor - Galatasaray
20:00 Süper Lig Maç Özetleri
21:00 Final
22:30 Taraftar
23:30 İstatistik Bankası