30 Ağustos Zafer Bayramı Tatili İçin Enuygun.com'dan Rota Önerileri

Seyahat sitesi Enuygun.com, yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili için gidilebilecek rotaları derledi.

Enuygun.com açıklamasına göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı döneminde 2 gün izin alarak yaz bitmeden 5 gün boyunca tatil yapmak mümkün oluyor. Enuygun'un tatil önerileri arasında Kapadokya, Bodrum, Kaş, Fethiye, Girne ve Assos yer alıyor.

Eşsiz doğal güzellikleri, peri bacaları, yer altı şehirleri ve sıcak hava balonlarıyla Kapadokya, ziyaretçilerini adeta bir masal diyarına davet ediyor. Sıra dışı doğal oluşumlarıyla ünlü bir bölge olan Kapadokya'nın en tanınmış bölgelerinden Peri Bacaları Milli Parkı ve Göreme Açık Hava Müzesi tatilseverleri bekliyor.

Sıcak hava balonları ile sabahın erken saatlerinde uçarak, eşsiz manzaralar izlemek mümkün oluyor. 30 Ağustos tatilinde mağara otellerde iki kişilik tek gecelik otel fiyatları 1400 TL'den başlıyor.

Mavi ve yeşilin buluştuğu Bodrum'da deniz, kum, güneş üçlemesinin tadı doyasıya çıkarılabilir. Bodrum, yazın resmi tatillerde çok kalabalık olsa da beldedeki butik otellerde sakin bir tatil mümkün oluyor. Seçili tarihlerde Bodrum'da butik bir otelde sadece oda konseptinde iki kişilik konaklama fiyatları 1300 TL'den başlıyor.

Ünlü plajları, sakin atmosferi ve butik otelleriyle Kaş, hem dinlendirici hem de keşif dolu bir tatil vadediyor. Ülkenin en güzel plajlarından Kaputaş'ın da yer aldığı bu popüler tatil beldesi, dalışa ilgi duyanlar için en ideal rotalardan biri. 30 Ağustos tatili için Patara Antik Kenti alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor. Enuygun, havalimanından konforlu ve keyifli bir şekilde beldeye varmak için havalimanı transfer hizmetinden yararlanmayı öneriyor.

Eşsiz koyları, masmavi denizi, yamaç paraşütü, ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren otelleri ve doğa sporlarıyla dolu Fethiye, macera arayanları bekliyor. Muhteşem koyları, doğal güzellikleri ve spor aktiviteleriyle ünlü Fethiye'de Babadağ'da yamaç paraşütü yapabilir, Kelebekler Vadisi'nde doğal güzellikleri keşfedebilir, Saklıkent Kanyonu'nda yürüyüş yapılabilir.

Tarihi dokusu, zengin kültürel mirası ve leziz mutfağıyla Girne, unutulmaz bir Akdeniz tatili sunuyor. 5 günlük seyahat için Girne'ye gidilirse, Girne Kalesi, Bellapais Manastırı gibi tarihi yerleri ziyaret edilebilir. Girne'de 1200 TL'den başlan fiyatlara konaklamak mümkün.

Enuygun.com'un 30 Ağustos için derlediği rota önerilerindeki son destinasyon olan Assos, soğuk deniziyle bol bol serinlemek isteyen tatilciler için ideal bir alternatif olarak dikkati çekiyor. Yeşilin mavi ile kucaklaştığı bir rota oluşuyla da öne çıkan Assos, hem deniz tatili yapmak isteyen hem de kültürel bir yolculuğa çıkmak isteyen herkese hitap ediyor. Assos'ta tek gecelik ve çift kişilik konaklama ücretleri 2 bin 500 TL'den başlıyor.