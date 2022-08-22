Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos'un hangi güne denk geldiği ve tatil olup olmadığı araştırılıyor. "30 Ağustos tatil mi, hangi güne denk geliyor" sorularına yanıt arınıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, kaç gün tatil, 29 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Büyük Taarruz zaferinin kutlamaları 30 Ağustos'ta gerçekleşirken bayram tatili kapsamına girip girmediği araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, kaç gün tatil, 29 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar haberimizde...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİL Mİ?

30 Ağustos 2022 bu sene Salı gününe denk geliyor. Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor.

Büyük Taarruz zaferinin kutlamaları tüm Türkiye'de gerçekleşirken o gün çalışanlar için tatil günü sayılacak.

29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Dini ve milli bayramlardan bir önceki günün yarım gün tatil olarak değerlendirilmesi 29 Ağustos için de sorgulamalara sebep oldu.

Ancak 29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor. Yarım gün olarak değerlendirilmeyecek.